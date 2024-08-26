Происшествия

С начала года при пожарах в Псковской области погибли 46 человек

За 8 месяцев 2024 года на территории Псковской области зарегистрировано 1725 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 11 440 000 рублей. При пожарах погибли 46 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 19 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 1275 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 234 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 115 случаев;

поджоги – 35 случаев;

на транспорте – 44 случая;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ – 5 случаев;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – 5 случаев;

грозовой разряд – 7 случаев;

иные – 5 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 626 пожаров, которые причинили прямой материальный ущерб на 4 005 000 рублей.

Погиб 21 человек, из них 7 человек в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1099 пожаров, материальный ущерб от которых составил 7 435 000 рублей. При пожарах погибли 25 человек, из них 6 человек в нетрезвом виде.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:

неосторожное обращение с огнем – 112 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 200 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 110 случаев;

поджоги – 16 случаев;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – 5 случаев;

грозовой разряд – 6 случаев;

иные причины – 3 случая.

За 8 месяцев 2024 года на территории Псковской области пожарами уничтожено:

226 строений;

881 601 квадратный метр площадей;

32 единицы автотранспорта.

При пожарах спасено:

313 человек;

материальных ценностей на сумму 11 850 000 рублей;

131 строение;

27 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей: