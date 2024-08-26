С начала года при пожарах в Псковской области погибли 46 человек

За 8 месяцев 2024 года на территории Псковской области зарегистрировано 1725 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 11 440 000 рублей. При пожарах погибли 46 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 19 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Причинами пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем – 1275 случаев;
- нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 234 случая;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 115 случаев;
- поджоги – 35 случаев;
- на транспорте – 44 случая;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ – 5 случаев;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – 5 случаев;
- грозовой разряд – 7 случаев;
- иные – 5 случаев.
В городах и райцентрах области зарегистрировали 626 пожаров, которые причинили прямой материальный ущерб на 4 005 000 рублей.
Погиб 21 человек, из них 7 человек в нетрезвом виде.
В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1099 пожаров, материальный ущерб от которых составил 7 435 000 рублей. При пожарах погибли 25 человек, из них 6 человек в нетрезвом виде.
Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:
- неосторожное обращение с огнем – 112 случаев;
- нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 200 случаев;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 110 случаев;
- поджоги – 16 случаев;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – 5 случаев;
- грозовой разряд – 6 случаев;
- иные причины – 3 случая.
За 8 месяцев 2024 года на территории Псковской области пожарами уничтожено:
- 226 строений;
- 881 601 квадратный метр площадей;
- 32 единицы автотранспорта.
При пожарах спасено:
- 313 человек;
- материальных ценностей на сумму 11 850 000 рублей;
- 131 строение;
- 27 единиц автотранспорта.
Из числа погибших людей:
- 14 человек пенсионного возраста;
- лица без определенного рода деятельности – 22 человека;
- рабочие – 9 человек;
- инвалиды – 1 человек.