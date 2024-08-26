Происшествия

Появилось видео задержания псковича, обвиняемого в убийстве двух соседей

Появилось видео задержания псковича, обвиняемого в убийстве двух соседей. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек, он заключен под стражу. Видео опубликовано в Telegram-канале СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Напомним, о подозрению в совершении указанного преступления задержан местный житель, являющийся соседом потерпевших, который 2 сентября в дневное время зашел в квартиру своих соседей и на почве неприязни, возникшей из-за громко звучащей музыки, нанес мужчине и его матери множественные колотые ранения, после чего избавился от своей одежды и орудия преступления.

Смотрите также Пскович предстанет перед судом за убийство соседей за громкую музыку

Подозреваемый установлен благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления, сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области.