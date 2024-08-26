Происшествия

Убивший соседей за громкую музыку пскович заключен под стражу

Обвиняемому в убийстве соседей за громкую музыку псковичу избрана мера пресечения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд рассмотрел ходатайство руководителя Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в совершении убийства двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

Установлено, что житель города Пскова, испытывающий личную неприязнь к проживающим в квартире этажом выше соседям, обусловленную идущими из их квартиры громкими звуками музыки, прошел в квартиру, где нанес матери и сыну острым металлическим предметом множественные удары в область туловища и шеи. Потерпевшие скончались на месте преступления.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу по 1 ноября включительно.