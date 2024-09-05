На убитых за громкую музыку псковичей летом жаловалась по тому же поводу соседка

На мужчину и его мать, которые на прошлой неделе были убиты на улице Никольской в деревне Родина Псковского района из-за громкой музыки, минувшим летом жаловалась соседка снизу. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова.
Оперативная съемка регионального управления Следственного комитета в квартире убитых.
Также она добавила, что за прошлый год было составлено 793 протокола (всего случаев выявлено 809) по статье «О тишине» закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». С начала этого года и по конец августа таких протоколов составлено 354 (357 случаев). Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном привлечении к ответственности он увеличивается до 5 тысяч рублей.
Неделю назад в квартире на улице Никольской в деревне Родина, примыкающей к Пскову, обнаружены тела мужчины и его матери с колотыми ранениями, приведшими к их смерти. Обвинение в убийстве двух лиц предъявлено их соседу, личность которого смогли установить криминалисты. 2 сентября днем он зашел к жертвам и нанес им множественные колотые ранения, после чего избавился от одежды и орудия преступления. Его мотивом стала громкая музыка, которую перед смертью слушали погибшие.