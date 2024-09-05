Происшествия

На убитых за громкую музыку псковичей летом жаловалась по тому же поводу соседка

На мужчину и его мать, которые на прошлой неделе были убиты на улице Никольской в деревне Родина Псковского района из-за громкой музыки, минувшим летом жаловалась соседка снизу. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова.

Оперативная съемка регионального управления Следственного комитета в квартире убитых.

«На эту семью нынешним летом была одна жалоба в ОМВД России по Псковскому району от соседки, которая живет под этой квартирой. Она заявила, что соседи днем громко слушают музыку, - сообщила Дарья Чистякова. - Не просила привлечь их к ответственности, просила провести профилактическую беседу. На место выезжал участковый, он провел с шумевшими профилактическую беседу, после чего соседка дала пояснение, что шум прекратился, ее все устраивает».

Также она добавила, что за прошлый год было составлено 793 протокола (всего случаев выявлено 809) по статье «О тишине» закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». С начала этого года и по конец августа таких протоколов составлено 354 (357 случаев). Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном привлечении к ответственности он увеличивается до 5 тысяч рублей.

Неделю назад в квартире на улице Никольской в деревне Родина, примыкающей к Пскову, обнаружены тела мужчины и его матери с колотыми ранениями, приведшими к их смерти. Обвинение в убийстве двух лиц предъявлено их соседу, личность которого смогли установить криминалисты. 2 сентября днем он зашел к жертвам и нанес им множественные колотые ранения, после чего избавился от одежды и орудия преступления. Его мотивом стала громкая музыка, которую перед смертью слушали погибшие.