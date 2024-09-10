Происшествия

«Миллиардер» и онанист орудуют в Пскове

«Родственник министра» посещает места общественного питания в Пскове. В сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» псковичи рассказали, что мужчина уже долгое время третирует работников кафе и ресторанов.

Фото: Александр Николаев / «Жесть по-псковски»

Автор фотографии рассказал, что мужчина представляется то родственником одного из министров правительства, то миллиардером и новым владельцем заведения, то собственником. Ссылаясь на это, он отказывается оплачивать заказ и угрожает, что закроет заведение.

«Один раз это было забавно, но далее уже напрягает сотрудников и мешает работать, заставляя отвлекать на себя внимание. Вот и думай, то ли блаженный, то ли мошенник», - пишет автор публикации.

По сообщениям псковичей, 12 сентября мужчина посетил местный завод, где какое-то время ходил по территории, пока его не заметили работники и не попросили удалиться. Помимо этого, псковичи рассказывают, что мужчина пытался одолжить крупную сумму денег у строителей.

Другой причиной беспокойства местных жителей стал мужчина, ублажавший себя во дворе студенческого общежития на улице Воеводы Шуйского, дом 6.

Видео: очевидцы

Ранее сообщалось, что женщина с ребенком встретила у детской областной больницы в Пскове голого мужчину, который вылез из ящика.