Происшествия

Мужчина в Опочке приехал на работу на велосипеде и умер

Работник муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» в городе Опочка скончался на рабочем месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда по Псковской области.

71-летний токарь скончался перед началом рабочего дня. Приехав на работу на велосипеде, мужчина подошел поздороваться с другими работниками, но вдруг замолчал и присел на скамейку.

Медсестра, проводившая в организации предрейсовые осмотры, отметила, что он уже не дышит. Прибывшая скорая медицинская помощь констатировала смерть работника. Обстоятельства происшествия уточняются.