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В офисе псковского «Яблока» проходит обыск

В офисе псковского «Яблока» проходит обыск 18 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Обыск связан с уголовным делом о нарушении законодательства об «иноагентах», по которому заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* проходит подозреваемым.

«Сейчас из помещения удалены все сотрудники, кроме Льва Шлосберга*. К нему уже приехал адвокат Владимир Данилов. Изымают личный телефон Льва Шлосберга, офисную технику и личные ноутбуки сотрудников», – отметили в Telegram-канале.

Напомним, члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга* подозревают в нарушении российского законодательства об иностранных агентах.

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2 октября в его квартире прошел обыск.

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов