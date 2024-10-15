В офисе псковского «Яблока» проходит обыск 18 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.
Обыск связан с уголовным делом о нарушении законодательства об «иноагентах», по которому заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* проходит подозреваемым.
«Сейчас из помещения удалены все сотрудники, кроме Льва Шлосберга*. К нему уже приехал адвокат Владимир Данилов. Изымают личный телефон Льва Шлосберга, офисную технику и личные ноутбуки сотрудников», – отметили в Telegram-канале.
Напомним, члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга* подозревают в нарушении российского законодательства об иностранных агентах.
2 октября в его квартире прошел обыск.
*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов