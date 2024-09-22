Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*

Члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга* подозревают в нарушении российского законодательства об иностранных агентах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный в реестр иностранных агентов, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, повторно публично распространил материалы без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.

В настоящее время проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Следственный отдел по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов