Происшествия

Хозпостройка горела в Опочке в связи с коротким замыканием

Вчера, 28 октября, в Опочке произошло возгорание в хозяйственной постройке на улице Гончарной. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти жилой дом и два соседних строения. Об этом Псковский Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что необходимо следить за исправностью электросетей и оборудования; ремонт проводки доверять только специалистам; для раннего обнаружения возгорания рекомендуется установить в жилье пожарный извещатель.