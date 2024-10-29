Происшествия

Женщина выпала из окна 14-ти этажного дома в Великих Луках

Женщина выпала из окна 14-этажного дома в Великих Луках. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано Великие Луки».

Она погибла на месте. Обстоятельства выясняются.

Жители 14-этажки рассказали, что общие балконы дома привлекают не только взрослых, но и детей. «В прошлом году мужчина тоже выпал с общего балкона, - поделились жители 14-этажки. - Там любители запрещенных веществ и алкоголя любят в гости ходить»

Также высокий дом привлекает и детей, сообщили в Telegram-канале. «Честно, достали, - возмущаются другие. - Особенно зимой. Лезут в подъезды. Просто дверь вырывают. Домофон портят. Родители, проведите беседу с детьми. Постоянно на балконах».

В беседе жители предложили заварить балконы решётками, однако не верят, что в управляющей компании разделят их идею.