Происшествия

Тротиловую шашку нашли на клумбе в Великих Луках

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук идентифицировала тротиловую шашку в Великих Луках 20 ноября на улице Земцовской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Специалисты нашли шашку на клумбе у дома №5. Масса взрывоопасного предмета составила 400 грамм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).