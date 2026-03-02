Три бани горели в Псковской области за выходные

Три бани пострадали при пожарах за минувшие выходные в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

27 февраля в 3:11 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Крякуша Псковского муниципального округа. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. Всего привлекались четыре специалиста МЧС России и два областных пожарных, а также было задействовано две единицы техники.

На следующий день в 9:14 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бани в деревне Кокорево Порховского округа. Парилка выгорела изнутри по всей площади. Причиной, предположительно, стала неисправность дымохода отопительной печи. Баню огнеборцам удалось спасти. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Затем, в 13:38, поступило сообщение о возгорании бани в деревне Искра Дновского округа. Возможной причиной стала неисправность дымохода отопительной печи. К ликвидации привлекались семь специалистов МЧС России и две единицы техники.