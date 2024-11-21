Происшествия

28-летний великолучанин украл продукты и попался росгвардейцам

Подозреваемого в хищении продуктов задержали в Великих Луках 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 15:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что из магазина на проспекте Ленина совершена кража.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты общей стоимостью 4 300 рублей.

По факту хищения проводится проверка.