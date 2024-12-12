По факту жестокого убийства собаки по кличке Мухтар в Гдове возбудили уголовное дело

Прокурор Гдовского района признал законным и обоснованным решение органа дознания о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что вечером 27 ноября в многоквартирном жилом доме в Гдове 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев возле двери квартиры ожидавшего свою хозяйку пса по кличке Мухтар, взял его на руки и отнес в квартиру своей знакомой, где задушил собаку.
Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.