Происшествия

По факту жестокого убийства собаки по кличке Мухтар в Гдове возбудили уголовное дело

Прокурор Гдовского района признал законным и обоснованным решение органа дознания о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что вечером 27 ноября в многоквартирном жилом доме в Гдове 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев возле двери квартиры ожидавшего свою хозяйку пса по кличке Мухтар, взял его на руки и отнес в квартиру своей знакомой, где задушил собаку.

«Своими действиями он проявил жестокое обращение с животным с целью причинения ему боли и страданий, повлекшее смерть собаки. На этом мужчина не остановился и с целью сокрытия следов преступления взял бездыханное тело собаки на руки и скинул его с 5-го этажа многоквартирного дома на проезжую часть, где на следующей день тело пса Мухтара было обнаружено хозяином», - рассказали в прокуратуре.

Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.