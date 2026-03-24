Волонтеры «отвоевали» собак, гусыню и кошку в Порховском округе

История о ненадлежащем содержании животных в деревне Деревково Порховского муниципального округа получила продолжение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в приюте для животных «Лесопилка», нерадивые хозяева пытались вернуть бедолаг себе, однако благодаря поддержке жителей деревни и грамотной работе полиции волонтерам удалось оставить питомцев в комфортных условиях.

Фото здесь и далее: приют для животных «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Как выяснилось ранее, в приют поступил звонок о ненадлежащем содержании животных. Волонтерам удалось спасли трех собак и одну гусыню. В дальнейшем выяснилось, что животные умирали от голода.

Сама хозяйка демонстрировала активистам тела погибших животных и показала ужасающие условия, в которых существовали выжившие. Стороны договорились: часть животных волонтеры забирают с собой, а для оставшихся оставляют корм. Однако, как рассказали специалисты приюта, на этом история со спасением не закончилась.

«Через несколько часов раздается звонок от участковой с требованием вернуть животных. И что на нас якобы написано заявление о краже. На следующий день поступил еще один звонок с тем же требованием и просьбой приехать в Порхов для дачи показаний», — рассказывают в приюте.

Когда волонтеры явились для дачи показаний, участковая настояла на возврате животных законному владельцу. На возражения зоозащитников о том, что питомцы находились в условиях, угрожающих жизни, инспектор осталась непреклонна. В ответ специалисты подали встречное заявление о фактах жестокого обращения с животными.

«За два часа нам выдали лишь талончик. Мы бы безусловно вернули животных, как написано в нашем акте, но если бы хозяева создали надлежащие условия для их содержания. Мы туда приехали, а они не изменились! Ну нет у людей возможностей что то менять, но почему должны страдать животные, умирая от голода?» — отметили в приюте.

После этого волонтеры приняли решение договориться о компенсации за животных с хозяином: «Он согласился, что кормить нечем. Составили, под видео-фиксацию, в присутствии полицейского соответствующие документы. Оставили корм».

В следующий приезд сотрудников приюта встречал уже старший сержант, который грамотно и профессионально разрешил затянувшийся конфликт. Волонтеры выражают ему особую благодарность. Отдельную признательность зоозащитники адресуют и жителям деревни Деревково, которые оказали сопутствующую поддержку.

«Михаил Сергеевич — молодой, интеллигентный, добрый, грамотный специалист! За такими парнями будущее полиции - честное, адекватное, непредвзятое, грамотное виденье ситуации. Огромное спасибо также за мощнейшую поддержку жителям деревни Деревково! Это вы спасли этих животных. Мы просто приехали и немного повоевали за них».

В итоге все животные благополучно возвратились в приют. Компанию спасенным псам и гусыне составила также кошка, которую тоже решили забрать у нерадивой хозяйки. Сейчас всех спасенных ждет реабилитация, а затем — поиск новых заботливых хозяев.

Завершением истории стало заявление бывшего владельца собак, сделанное в момент отъезда волонтеров: он сообщил, что никаких заявлений на зоозащитников не писал. «Не будем давать оценку, жизнь все расставит!» — заметили в приюте.