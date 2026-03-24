Волонтеры «отвоевали» собак, гусыню и кошку в Порховском округе

История о ненадлежащем содержании животных в деревне Деревково Порховского муниципального округа получила продолжение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в приюте для животных «Лесопилка», нерадивые хозяева пытались вернуть бедолаг себе, однако благодаря поддержке жителей деревни и грамотной работе полиции волонтерам удалось оставить питомцев в комфортных условиях.
Как выяснилось ранее, в приют поступил звонок о ненадлежащем содержании животных. Волонтерам удалось спасли трех собак и одну гусыню. В дальнейшем выяснилось, что животные умирали от голода.
Сама хозяйка демонстрировала активистам тела погибших животных и показала ужасающие условия, в которых существовали выжившие. Стороны договорились: часть животных волонтеры забирают с собой, а для оставшихся оставляют корм. Однако, как рассказали специалисты приюта, на этом история со спасением не закончилась.
Когда волонтеры явились для дачи показаний, участковая настояла на возврате животных законному владельцу. На возражения зоозащитников о том, что питомцы находились в условиях, угрожающих жизни, инспектор осталась непреклонна. В ответ специалисты подали встречное заявление о фактах жестокого обращения с животными.
После этого волонтеры приняли решение договориться о компенсации за животных с хозяином: «Он согласился, что кормить нечем. Составили, под видео-фиксацию, в присутствии полицейского соответствующие документы. Оставили корм».
В следующий приезд сотрудников приюта встречал уже старший сержант, который грамотно и профессионально разрешил затянувшийся конфликт. Волонтеры выражают ему особую благодарность. Отдельную признательность зоозащитники адресуют и жителям деревни Деревково, которые оказали сопутствующую поддержку.
В итоге все животные благополучно возвратились в приют. Компанию спасенным псам и гусыне составила также кошка, которую тоже решили забрать у нерадивой хозяйки. Сейчас всех спасенных ждет реабилитация, а затем — поиск новых заботливых хозяев.
Завершением истории стало заявление бывшего владельца собак, сделанное в момент отъезда волонтеров: он сообщил, что никаких заявлений на зоозащитников не писал. «Не будем давать оценку, жизнь все расставит!» — заметили в приюте.