В Пскове в закрытом режиме будут судить женщину, по вине которой погибли 10 котов

Уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера в отношении жительницы Пскова принято к производству Псковским городским судом. Женщина обвиняется в жестоком обращении с более чем полусотней животных, что повлекло гибель десяти котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Предварительным следствием указано, что местная жительница в мае 2025 года совершила жестокое обращение с животными (53 котами) в целях причинения им боли и страданий, из корыстных побуждений, а именно, при наличии финансовой возможности не намеревалась и не осуществляла их надлежащее кормление и уход, что, в свою очередь, в последующем привело к истощению животных и повлекло гибель десяти котов.

Следствием указано, что данное запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние жительницы города подпадает под признаки преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ.

Рассмотрение постановления о применении принудительной меры медицинского характера назначено на 24 марта в 14:15 и, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 241 УПК РФ в целях сохранения врачебной тайны, пройдет в закрытом судебном заседании.

Напомним, УМВД России по городу Пскову проводило проверку по обращениям зоозащитников, которые были обеспокоены судьбой кошек, запертых в квартире на проспекте Энтузиастов.

Дело было направлено в суд в начале марта прокуратурой города Пскова.