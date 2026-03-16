 
Общество

В Пскове в закрытом режиме будут судить женщину, по вине которой погибли 10 котов

0

Уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера в отношении жительницы Пскова принято к производству Псковским городским судом. Женщина обвиняется в жестоком обращении с более чем полусотней животных, что повлекло гибель десяти котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области 

Предварительным следствием указано, что местная жительница в мае 2025 года совершила жестокое обращение с животными (53 котами) в целях причинения им боли и страданий, из корыстных побуждений, а именно, при наличии финансовой возможности не намеревалась и не осуществляла их надлежащее кормление и уход, что, в свою очередь, в последующем привело к истощению животных и повлекло гибель десяти котов.

Следствием указано, что данное запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние жительницы города подпадает под признаки преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ.

Рассмотрение постановления о применении принудительной меры медицинского характера назначено на 24 марта в 14:15 и, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 241 УПК РФ в целях сохранения врачебной тайны, пройдет в закрытом судебном заседании.

Напомним, УМВД России по городу Пскову проводило проверку по обращениям зоозащитников, которые были обеспокоены судьбой кошек, запертых в квартире на проспекте Энтузиастов. 

Дело было направлено в суд в начале марта прокуратурой города Пскова.

Прокомментировать
Сюжет

Зверские нравы: факты жестокого обращения с животными в Псковской области

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026