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Сотрудница псковского госучреждения получила условный срок за разглашение гостайны

Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений Псковской области наказана за разглашение гостайны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд постановил приговор в отношении бывшей сотрудницы одного из государственных учреждений Псковской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ, то есть в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с возложением определенных обязанностей на основании части 5 статьи 73 УК РФ.

Напомним, гражданка в рамках своей служебной деятельности была допущена к сведениям, составляющим государственную тайну. С документами, имеющими гриф секретности «секретно», она, без законных на то оснований, под подпись ознакомила коллегу, который не имел допуска к подобной информации. Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность сотрудницы.

Уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ и 276 УК РФ) возбудил следственный отдел УФСБ России по Псковской области.