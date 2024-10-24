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Сотрудница псковского госучреждения незаконно ознакомила коллегу с секретными документами

25.10.2024 10:05|ПсковКомментариев: 0

Сотрудница государственного казенного учреждения в Псковской области незаконно ознакомила коллегу с секретными документами, содержащими государственную тайну. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области.

Установлено, что гражданка в рамках своей служебной деятельности была допущена к сведениям, составляющим государственную тайну. С документами, имеющими гриф секретности «секретно», она, без законных на то оснований, под подпись ознакомила коллегу, который не имел допуска к подобной информации. Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность сотрудницы. 

Уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ и 276 УК РФ) возбудил следственный отдел УФСБ России по Псковской области.

Расследование продолжается.

Теги: #ФСБ #гостайна
Источник: Псковская Лента Новостей
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