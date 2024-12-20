Происшествия

Серийный похититель сыра в Пскове отправится в колонию строгого режима

27-летний уроженец города Пскова отправится в колонию за кражи (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 26 февраля пскович, находясь в магазине «Лента», похитил 6 банок свинины и 11 упаковок различного сыра на общую сумму 2 852 рубля.

2 марта мужчина вновь отправился в данный магазин за сыром, похитив на этот раз 25 упаковок сыра на общую сумму 3 173 рубля.

Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий похититель сыра был установлен.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также учитывая, что 27-летний уроженец города Пскова уже имеет ряд непогашенных судимостей, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.