Происшествия

Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза

Скончалась студентка ПсковГУ из Индии. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.

Предположительно, у девушки была открытая форма туберкулеза. Сейчас госпитализировавшие ее врачи и несколько контактировавших с девушкой студентов находятся в изоляции.

В комитете по здравоохранению Псковской области отказались комментировать ситуацию.

Как стало известно от студентов вуза, девушка из Индии училась на втором курсе, не выезжала последние 1,5 года из России, все документы, в том числе зеленая карта, которая выдается учреждениями здравоохранения, оформлены, анализы были пройдены.