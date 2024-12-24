Происшествия

Мошенники получили деньги псковичей под предлогом замены счетчиков

Несколько жителей Пскова поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 400 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам звонили неизвестные, которые под предлогами осуществления записи на замену электросчетчиков, одалживания денег и предоставления работы завладели сбережениями собеседников на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью к стражам правопорядка. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.