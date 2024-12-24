Происшествия

Украинский беспилотник сбили над Псковской областью

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 16 украинских беспилотников, один из них был ликвидирован в Псковской области, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

При этом уточняется: десять дронов сбиты над территорией Брянской области; три — над Смоленской; по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями, пишет РИА Новости.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаках дронов никто не пострадал, не было и разрушений. В Смоленской области также обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил глава региона Василий Анохин.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.