Происшествия

За 11 месяцев в России зарегистрировано более 400 тысяч случаев мошенничества

За 11 месяцев текущего года в России было зарегистрировано 411,6 тысяч случаев мошенничества. Удельный вес этих преступлений в структуре общей преступности за последние пять лет вырос почти в два раза — с 12,6% до 23,3%, сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Однако, несмотря на продолжающийся рост, в 2024 году количество мошенничеств увеличилось лишь на 3,6%, что значительно ниже темпов роста 2023 года (27,6%).

Согласно данным надзорного органа, 85% всех мошенничеств (350 тыс. случаев) были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Речь идёт о телефонных мошенничествах с подменой номеров, интернет-мошенничествах, а также киберпреступлениях, связанных с электронными платежами. За 11 месяцев 2024 года число таких преступлений увеличилось на 7,8%.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов ранее отметил, что в 2024 году существенное улучшение ситуации было достигнуто благодаря внедрению межоператорской системы «Антифрод». Эта система помогла снизить долю мошенничеств с использованием подменной телефонии с 30% до 2% от общего числа соединений. В результате работы программы было заблокировано более 620 миллионов звонков с мошеннических телефонных номеров, пишет ТАСС.

Кроме того, с 2022 года активно функционирует информационная система «Антифишинг», которая помогает выявлять и блокировать фишинговые сайты и другие мошеннические интернет-ресурсы. Только за первое полугодие 2024 года Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) более 1,2 тысячи требований, на основании которых был ограничен доступ к более чем 60 тысячам интернет-ресурсов. Для сравнения: в 2022 году по аналогичным запросам было заблокировано более 11,9 тысяч сайтов, включая 5 тысяч фишинговых.