Происшествия

Псковская ревнивица ударила сожителя ножницами в живот

Прокуратура города Пскова поддержала обвинение в отношении 41-летней жительницы города, которую признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

Согласно решению суда, женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она умышленно причинила тяжкий вред здоровью своего сожителя, используя в качестве оружия ножницы.

В суде установлено, что в августе 2024 года в ходе распития спиртных напитков в квартире, расположенной по улице Юбилейной города Пскова, между осужденной и ее сожителем на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила ножницами в живот. Удар повлек тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.

По итогам рассмотрения дела, Псковский городской суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.