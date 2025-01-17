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Великолучанин лишился свободы за уклонение от принудительных работ за угон

Великолучанину заменили неотбытую часть наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Мужчина осужден по части 1 статьи 166 УК РФ за угон транспортного средства к принудительным работам, он был обязан явиться в исправительный центр №1 города Великие Луки для отбытия наказания.

Однако мужчина к месту отбывания наказания в установленный срок не явился без уважительных причин.

Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил представление исправительного центра, заменив принудительные работы гражданина на лишение свободы.