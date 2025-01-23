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Уголовное дело в отношении директора нацпарка «Себежский» вернули в прокуратуру

Постановление Себежского районного суда в отношении директора национального парка «Себежский» Надежды Подоплекиной признано законным и обоснованным, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

24 января Псковский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление Себежского районного суда Псковской области от 6 ноября 2024 года.

Указанное постановление возвращало уголовное дело в отношении Надежды Подоплекниной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения в суде.

В апелляционном представлении прокурор просил отменить постановление суда и отправить уголовное дело на новое судебное разбирательство, ссылаясь на то, что обвинительное заключение соответствует требованиям закона - в нем указаны обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, препятствий к рассмотрению не имеется.

Суд апелляционной инстанции признал постановление Себежского районного суда о возврате дела в порядке статьи 237 УПК РФ законным и обоснованным.

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Напомним, летом 2022 года в отношении Надежды Подоплекиной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата). В суд же поступило дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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В сентябре прошлого года сообщалось, что директора национального парка «Себежский» отстранили от должности.

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В мае 2022 года Надежду Подоплекину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка изменения госконтрактов.