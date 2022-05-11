Общество

Директор себежского нацпарка заплатит штраф за нарушение порядка изменения госконтрактов

Директора национального парка «Себежский» Надежду Подоплекину привлекли к административной ответственности по постановлению природоохранного прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура проверила исполнение национальным парком «Себежский» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что в 2020-2021 годах в рамках реализации национального проекта «Экология» нацпарк заключил с коммерческими организациями три государственных контракта на выполнение работ по благоустройству туристско-рекреационных зон Мидинского участкового лесничества. Согласно условиям контрактов, работы должны были выполнить до 20 мая 2021 года.

У учреждения не было финансовых средств для оплаты выполненных подрядчиками работ, поэтому директор в отсутствие предусмотренных законом оснований приняла решение о продлении сроков действия контрактов до 31 декабря. Далее (в нарушение требований законодательства о контрактной системе) директор нацпарка заключила с подрядчиками три дополнительных соглашения к указанным контрактам.

«Незаконное заключение дополнительных соглашений фактически направлено на легализацию факта неисполнения принятых на себя обязательств по оплате выполненных работ в установленный срок, а также преследует цель освобождения учреждения от предусмотренной законом ответственности в виде уплаты неустоек (штрафов, пеней), исполнения судебных решений», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что указанные действия национального парка «Себежский» являются нарушением статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», поскольку необоснованно предоставляют данному учреждению преференцию в виде неприменения к нему мер ответственности за несвоевременное исполнение контракта и установления более выгодных условий по сравнению с предусмотренными аукционной документацией и контрактом.

По постановлению прокурора Надежду Подоплекину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка изменения контракта. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.