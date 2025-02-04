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Происшествия

Укравшего лодку великолучанина оштрафовали за применение насилия к полицейскому

05.02.2025 10:41|ПсковКомментариев: 0

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено судом, 30 августа 2024 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о хищении лодки из сарая. Для документирования обстоятельств совершенной кражи в составе следственно-оперативной группы выехали сотрудники полиции.

В ходе проведения проверки по сообщению была получена информация о причастности подсудимого к хищению лодки из сарая. Сотрудник полиции, заранее представившись и предъявив служебное удостоверение, предложил подсудимому на служебном автомобиле проследовать на место происшествия, на что получил согласие.

Подсудимый при попытке покинуть место происшествия применил к сотруднику полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчине назначили наказание в виде штрафа.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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