Происшествия

Псковичка избежала уголовной ответственности за попытку создать подставную фирму

В отношении ранее несудимой женщины в Пскове было прекращено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное использование документов для образования юридического лица») с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что не позднее 28 февраля 2023 года подсудимая передала документ, удостоверяющий личность, незнакомому человеку, согласившись ради получения финансовой выгоды на предложение стать номинальным руководителем фирмы без намерений реально ею управлять.

Подсудимая полностью признала свою вину, выразила искреннее раскаяние, оказывала активное содействие следственным органам и участвовала в благотворительной деятельности, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Адвокат подсудимой подал ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд первой инстанции, разрешив указанное ходатайство, удовлетворил его и применил правила статьи 25.1 УПК РФ.