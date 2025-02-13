Происшествия

Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем

Последователи международных террористов, выходцы из Центральной Азии, были ликвидированы в Пскове при задержании за попытку подрыва железнодорожного вокзала, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона», - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, они по указанию находящегося за рубежом эмиссара террористов намеревались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что в ходе подготовки к нападению члены террористической ячейки провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке, пишет «Интерфакс».

«После террористической атаки рассчитывали переправиться за рубеж, в одну из стран Ближнего Востока», - добавили в ФСБ.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

«В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства», - сказали в спецслужбе.