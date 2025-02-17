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Общество

«ГорДозор»: Контртерроризм в Пскове. ВИДЕО

17.02.2025 16:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 февраля.

На прошлой неделе в Пскове произошло беспрецедентное для нашего региона событие: сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который подразумевал взрыв в здании железнодорожного вокзала. Террористов удалось ликвидировать. В этой связи у многих мог возникнуть вполне закономерный вопрос: а достаточно ли в нашем городе и области антитеррористических мер, чтобы подобное впредь не повторялось? Отрадно, что на страже нашего спокойствия стоят сотрудники Федеральной службы безопасности, но подобные случаи всё равно то тут, то там возникают. 

Достаточно ли безопасно в нашем городе? Хватает ли имеющихся мер предосторожности? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Теги: #ГорДозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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