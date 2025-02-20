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Эхо несостоявшегося теракта

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Целью терроризма является всеобщий страх, иногда для достижения политический целей, иногда из лютой ненависти. Убийство людей в террористических актах не является целью террористов — это сопутствующий урон. Также их целью не является взрыв самолетов, поездов, рынков или автобусов — это всего-лишь методы достижения цели. Настоящей мишенью террористов являются все остальные, миллиарды людей не убитых в террористических актах, но находящиеся в ужасе из-за этих убийств. Настоящая цель — не сам акт, а наша реакция на него»

Брюс Шнайер, американский криптограф, писатель и специалист по компьютерной безопасности

В конце минувшей недели Псков снова попал в федеральные новости. На этот раз с позитивным инфоповодом. С поправкой на то, что ситуацию в целом трудно считать позитивной. 13 февраля страна узнала, что железнодорожный вокзал Пскова вполне мог взлететь на воздух. Некие исламские террористы планировали теракт, о масштабах и последствиях которого можно только догадываться.

Что сказать. Такие у нас теперь времена. Лет 5 назад, начни кто-то рассуждать о возможности террористической атаки в Пскове, этого человека подняли бы на смех и провозгласили главным городским сумасшедшим. И правда, ну какой интерес устраивать теракт в глубоко провинциальном Пскове? Да и кто станет это делать? Исламские фанатики-фундаменталисты? А причем тут Псков? Этим персонажам интереснее какой-нибудь Нью-Йорк поставить на дыбы или, на худой конец, Париж, планомерно превращающийся в один из центров альтернативной исламской культуры.

А в 2025 году сама возможность теракта в Пскове, если смотреть правде в глаза, не слишком удивляет. После «Крокус-сити» мы отчетливо понимаем, что в самой вероятности такого события не нужно искать логику – случиться это может где угодно и в любой момент времени.

Могло, как теперь знаем, и в Пскове. Не случилось, благодаря грамотной работе сотрудников Управления ФСБ России по Псковской области. Мы часто называет эту «контору» «компетентными органами». Следует признать, в этой истории они оказались абсолютно компетентными.

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Ведь что еще важно. Помимо того, что удалось предотвратить, судя по всему, масштабный террористический акт, город об этом узнал постфактум. Не было никакой суеты, машины со спецсигналами не носились по городу, не распространялись слухи, никто в пабликах и родительских чатах не сеял панику. Нас, так сказать, сразу подвели к хэппи-энду. Поскольку мы в реальной жизни, а не в остросюжетном кино, такой исход мне представляется оптимальным. Террористов мы увидели в идеальном виде – совершенно мертвыми, с дырками от пуль в организме. Я много раз стрелял из огнестрельного оружия в тире и скажу честно – никогда еще дырка от пули не выглядела столь гармоничной, как в теле одного из ликвидированных террористов. Как говорится, хороший террорист – мертвый террорист.

Тут можно было бы поставить точку и отправиться в бар, выпить за успех псковских чекистов. Но, увы, мы живем в эпоху больших информационных войн. Так уж получается, что любой успех российских спецслужб крайне болезненно воспринимается оппонентами России. Более других в такие минуты расстраиваются господа-релоканты. Поэтому ничего удивительного, что, прочитав новости о том, что псковский ж/д вокзал не взлетел на воздух, у них случился приступ жесточайшего баттхерта. Разумеется, в считанные минуты случилось «журналистское расследование», которое безапелляционно постановило: вся псковская антитеррористическая история – театральная постановка от и до. Со скоростью смерти в средневековом чумном бараке по уютным чатикам и телеграм-канальчикам релокантов распространялись «неопровержимые доказательства» постановочности действа.

Что ж, дело серьезное. Такими вещами, как подрыв вокзала, не шутят даже в наше безумное время. Согласитесь, неприятно, когда тебя держат за дурака в старом польском преферансе. А поскольку все релокантское расследование базируется на общедоступных и опубликованных в СМИ видео подготовки террористической атаки и ликвидации террористов, нужно объективно оценить имеющиеся факты.

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Разберем весь набор этих «неопровержимых доказательств».

Террористы свободно фотографировали вокзал снаружи и внутри.

Как по мне, это вообще не аргумент. Вокзал Пскова – исторический памятник. Здание второй половины 19 века, сохранившееся, практически, в оригинальном виде. Задайте себе вопрос: если вы увидите человека, который фотографирует псковский вокзал, у вас это вызовет удивление?

Что касается фото внутри – в районе рамки металлоискателя и в зале ожидания – наверное, не самое типичное поведение. Но, опять же, время такое, когда люди «фотают» все подряд. У меня есть привычка делать фото в аэропортах. Аэропорта Вены у меня, наверное, две-три сотни кадров в разные годы, и ни разу моим поведением не интересовалась полиция. Я это к тому, что фотографирующий в здании вокзала человек вряд ли привлечет повышенное внимание. Да и не хватать же и тащить на допрос каждого, кто изготовился со смартфоном наперевес сделать очередное рандомное фото.

Якобы террористы выглядели так, будто только что из барбершопа – аккуратные стрижечки, окантовка бороды, вот это вот всё.

Странная попытка натянуть сову на глобус. А как, интересно, должен выглядеть тру-террорист? В грязной чалме, с нечесаной бородой до пупа, размахивающий ятаганом, бегающий по площади с воплями «Смерть кафирам»?

Мы, собственно, ничего не знаем об этих террористах, давно ли они живут в России, как тут легализовались. Современный террорист – не тиражный персонаж из дешевого кинематографа, перебирающий четки в глухом подполье, днем не показывающийся на поверхности Земли. Он, в первую очередь, не выделяется в общей массе, не привлекает к себе внимание. В эпоху барбершопов едва ли не на каждом углу, внимание привлечет, скорее, неухоженная внешность и косматая всклокоченная борода.

На убиенных злодеях нет крови.

Да уж, это всем аргументам аргумент. Действительно, на видео, как легко убедиться, лежит террорист с дырками от пуль, а лужи крови вокруг не наблюдается. Я, конечно, не эксперт-криминалист, но почти 12 лет преподавал в ведомственном вузе и немножко разбираюсь в вопросах кровотечения. Эксперт объяснит отсутствие крови научными терминами, я же поясню рабоче-крестьянским языком.

Во-первых, лужи крови – это, простите, кинематографический штамп. Когда Джейсон Вурхиз убивает очередного подростка в известной саге, из жертвы кровь течет так, как не течет пиво на Октоберфесте. В человеке нет столько крови, чтобы при любой ране вокруг натекала лужа, размером с озеро Мичиган.

Во-вторых, смотря куда попасть. Да, попади пуля в бедренную артерию, там был бы приличный кровавый фонтан. Но пули попали в живот и левую часть груди. Там, насколько я знаю анатомию, могло быть по-разному – пули могли и не задеть наиболее кровоточащие органы.

В-третьих, господа-террористы, как мы понимаем, уничтожены из автоматического оружия с достаточно близкого расстояния. Вряд ли ошибусь, если предположу, что пули прошли навылет. А лежат они на спине – стало быть, согласно законам физики, кровь в основном потечет вниз. Думаю, что, приподняв бренные тела, можно увидеть и некоторое количество крови, но видео такой возможности не дает.

В-четвертых, они же не голые были застрелены, а в одежде, одеты вполне по сезону. Логично, что какая-то часть крови впиталась в одежду, странно, что такая очевидная мысль не пришла в голову авторам «расследования».

Наконец, самый главный аргумент, который радостно посмаковали, кажется, все без исключения релокантские паблики – селитра. На видео – кальциевая селитра, а не аммиачная. Из аммиачной вполне можно делать бомбу, а кальциевая годится только для удобрения почвы, чтобы картошка лучше росла. Как так вышло? На этот вопрос ответить несколько сложнее, но все же не настолько, чтобы не выйти из затруднения.

Вероятнее всего, дело в стечении обстоятельств и низком уровне химических знаний террористов. Предположу, что они знали о возможности соорудить взрывное устройство при помощи селитры, но не знали, что в России практически перестали свободно продавать селитру аммиачную. Купили ту, которая продается в любом магазине товаров для сада и огорода. Как бы развивались события, когда они бы сообразили, что из этого не собрать СВУ? Кто ж его знает, наверное, стали бы что-то другое изобретать – воспользовались бы огнестрельным оружием или чем-то еще. Хорошо, что мы этого никогда не узнаем, порадуемся, что рядовой исламист плохо в школе химию учил, не разбирается в оттенках селитры. Что не отменяет наличия в их действиях состава преступления и умысла совершения террористического акта.

Вот такие аргументы и сегодня, спустя неделю, циркулируют в пабликах релокантов. Как видите, они все притянуты за уши и, даже при элементарном разборе, не стоят и выеденного яйца.

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И еще в одном я ни секунды не сомневаюсь. Если бы, не дай бог, теракт состоялся, в этих самых пабликах царил бы лютый шабаш. Наши бывшие соотечественники, злорадно потирая потные ручонки, дрожащими от перевозбуждения голосами рассуждали бы, что эта ваша ФСБ, что называется, «ни к черту» – мышей не ловит, только активистов может кошмарить, а настоящие злодеи творят все, что заблагорассудится. Ну а если теракт предотвращен, тут страничка методички перелистывается и начинается отработка сценария «Вы все врете, кругом обман и сплошная инсценировка».

А в сухом остатке есть факты. Хорошо вооруженная террористическая группа, готовившая атаку на псковский железнодорожный вокзал, состав тяжкого преступления и четкая грамотная работа оперативников псковского УФСБ. Вот уж не думал, что когда-нибудь в «Резонере» буду в превосходной степени отзываться о чекистах, но следует быть объективным – это полностью их заслуга, что псковский вокзал на минувшей неделе не стал «псковским Крокус-сити» или вроде того.

Но давайте же и мы, обычные граждане, перестанем жить так, будто за окном какой-нибудь 2018 год, и ничего не происходит. В паранойю и тотальную подозрительность впадать не надо, но по сторонам смотреть будет совершенно не лишним. И, пожалуй, главное – нельзя быть равнодушным. Не секрет, многие из нас, увидев одинокий пакет или сумку в многолюдном месте, просто отворачиваются, руководствуясь логикой: «Это не мое дело, меня это не касается». В 2025 году так нельзя. «Товарища майора», который предотвратит теракт, может под рукой не оказаться. В наше время наша безопасность – в наших руках.

Константин Калиниченко