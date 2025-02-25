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За нарушение тишины и покоя в Псковской области за год составили почти 500 протоколов

За нарушение тишины и покоя в Псковской области за год составили почти 500 протоколов. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Вы сказали, что составлено 486 протоколов за нарушение тишины и покоя. Я, как автор законопроекта о тишине, честно говоря, приятно удивлен, мне бы для себя хотелось уточнить. Больше нарушений выписывается за ремонтные работы или за шумы, музыку, пьянки в ночное время?» - спросил докладчика лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков.

«Мы такой учет не ведем, но скажу из практики, что больше всего именно нарушений за порядок, за громкую музыку и именно за поведение», - уточнил Сергей Еременко.