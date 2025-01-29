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Общество

Максимальный штраф за нарушение тишины в Псковской области вырос до 30 тысяч рублей

30.01.2025 14:04|ПсковКомментариев: 0

Максимальный штраф за нарушение тишины в Псковской области вырос до 30 тысяч рублей. Поправки внесли в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» на 41-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Для граждан, впервые совершивших данное административное правонарушение, штраф составит от трёх до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей.

За те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за аналогичные нарушения, штраф составит от четырёх тысяч рублей до пяти тысяч рублей, в отношении должностных лиц – от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей, юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Ранее нарушение режима тишины влекло за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч, на должностных лиц от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на юридических лиц от пяти до семи тысяч рублей.

Законопроект подготовлен фракцией ЛДПР.  

Депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов отметил, что профильный комитет рекомендовал принять законопроект.  

Лидер фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак отметил, что обычно он выступает против различных штрафов, однако предложение коллеги из ЛДПР Антона Минакова имеет очень важное значение, а предыдущий размер штрафов неактуален. 

«Меня удивляет то, что уже второй законопроект лидера ЛДПР находит положительный отклик в Собрании. Даже хочется тряхнуть стариной. Лично я законопроект также поддержу и постараюсь тоже подготовить законопроект», – сказал Олег Брячак.  

Председатель регионального парламента Александр Котов ответил, что Псковское областное Собрание депутатов остается площадкой для дискуссий. 

За принятие законопроекта выступили 25 депутатов, воздержался один. 

Как сообщили ПЛН в пресс-службе Псковского областного Собрания, принятый закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Запрет на нарушение тишины в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, установлен с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные дни. Под помещениями и территориями, защищаемыми от шумовых воздействий, понимаются жилые дома, в том числе многоквартирные, дворовые территории,  общественные места: улицы, парки, скверы, а также  территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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