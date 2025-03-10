Происшествия

Дело об оплате покупок билетами «Банка приколов» в Пскове закрыли после раскаяния

Уголовное преследование в отношении несудимого молодого человека по обвинению в мошенничестве в Пскове прекращено, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Согласно материалам дела, 21 декабря 2024 года 33-летний житель Пскова в сетевом магазине дважды использовал поддельные билеты банка приколов номиналом 5000 рублей для оплаты продуктов питания, получив взамен денежные средства и товары.

Впоследствии обвиняемый признался в содеянном, выразил глубокое раскаяние и полностью возместил причинённый магазину ущерб. Он пояснил, что осознавал неправомерность своих действий, но кассир не проверил подлинность предоставленных купюр.

Адвокат подсудимого подал ходатайство о прекращении уголовного дела на основании деятельного раскаяния. Судья удовлетворил данное ходатайство, применив положения статей 75 УК РФ и 28 Уголовно-процессуального кодекса РФ.