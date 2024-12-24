Происшествия

Пскович заплатил за продукты и спиртное билетами «банка приколов»

Мужчина расплатился за товары билетами «банка приколов» в одном из магазинов Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

«Этими действиями он испортил себе не только предновогоднее настроение, но поставил под удар и свою дальнейшую судьбу», - отметили в полиции

По версии следствия, 24 декабря в одном из магазинов областного центра на улице Леона Поземского неизвестный гражданин оплатил в кассе приобретенные им продукты и спиртное двумя билетами «банка приколов», которые внешне имеют сходство с купюрами достоинством пять тысяч рублей.

Эти сувенирные деньги, не являющиеся платежным средством, обнаружили сотрудники магазина при пересчете выручки. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники УМВД России по городу Пскову, обслуживающие район «Запсковье», провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1991 года рождения. Горожанин дал признательные показания. «Вычислить» его оперативникам помогли и записи с камер видеонаблюдения. Билеты «банка приколов» изъяты.

В отношении фигуранта в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.