Происшествия

19 рыбаков погибли в Псковской области за четыре дня

19 рыбаков погибли в Псковской области в период с 8 по 11 марта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Были оперативно приняты дополнительные меры по предотвращению несчастных случаев. Наши дружинники, сотрудники полиции, местных администраций успели "развернуть" несколько десятков человек», - сказал губернатор.

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин рассказал, что большинство погибших – граждане 1950-60-х годов рождения, опытные рыбаки, большинство приезжие.