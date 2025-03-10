Происшествия

С виновника смертельного ДТП взыскали 650 тысяч рублей компенсации в Пскове

Судебные приставы Псковской области взыскали 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Судебные приставы города Пскова добились взыскания 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родителей погибшей в ДТП молодой семьи.

Трагедия произошла, когда водитель иномарки, направляясь на охоту, решил, что на дорогу вышел лось. В попытке избежать столкновения он не справился с управлением и врезался в машину, в которой находились мужчина и женщина. В результате аварии оба получили серьезные травмы и скончались на месте.

Суд принял во внимание все факты и обязал водителя выплатить моральную компенсацию 650 тысяч рублей родителям погибшей в ДТП молодой семьи. Виновный в аварии мужчина в установленный срок решение суда не исполнил, в связи с чем к нему были применены штрафные санкции и арест имущества.

Благодаря принятым мерам вся сумма долга поступила на счет подразделения ведомства.