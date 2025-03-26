Происшествия

Две кражи за вечер: росгвардейцы задержали злоумышленниц в псковском магазине

Сотрудники Росгвардии в Пскове за один вечер задержал двух псковичек, пытавшихся вынести продукты из магазина, не заплатив за них, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

27 марта около 19.00 наряд вневедомственной охраны Росгвадии получил информацию о том, что в охраняемом магазине, расположенном на улице Михайловской, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали женщину, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

В этом же магазине в 20:51 сотрудниками Росгвардии задержана местная жительница 1960 года рождения, которая похитила из торгового зала кондитерские изделия.

По фактам краж проводится проверка.