Происшествия

Тело мужчины с признаками утопления обнаружили в реке Кухва Островского района

Проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме проводится в Островском районе. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в акватории реки Кухва в деревне Крешево Островского района тела неустановленного мужчины с признаками утопления. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.