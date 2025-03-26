Происшествия

В отношении директора ФК «Псков» возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ о присвоении 261 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в период времени с февраля 2021 года по декабрь 2022 года генеральный директор АНО «ФК «Псков», действуя в корыстных целях, с использованием своего служебного положения, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, без согласования с учредителями организации, издал приказы о премировании работников, в том числе себя как генерального директора АНО «ФК «Псков» на общую сумму 261 тысяча рублей.

Похищенными денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению, причинив АНО «ФК «Псков» материальный ущерб в крупном размере.

Уголовное дело соединено в одно производство с возбужденным ранее (в январе 2025 года) уголовным делом по части 3 статьи 160 УК РФ.

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В настоящее время выполняются следственные действия.

Напомним, что в декабре 2024 года по поручению прокурора области Андрея Мошкова были организованы прокурорские проверки по фактам нарушений, выявленных Счетной палатой региона в деятельности футбольного клуба.