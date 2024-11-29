Спорт

Прокуратура области проведет проверку деятельности футбольного клуба «Псков»

По поручению прокурора Псковской области организованы проверки по фактам нарушений, зафиксированным Счетной палатой региона в деятельности футбольного клуба «Псков» и спортивной сфере региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, Счётная палата Псковской области провела проверку деятельности футбольного клуба «Псков», в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения.

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В частности, по заключению Счетной палаты, учет движения денежных средств, в том числе взносов от родителей, в футбольном клубе «Пскова» не определен. Операции с наличными деньгами приходными документами не оформляются и через кассу организации не проводятся, что противоречит требованиям Центробанка и инструкции Минфина. Также в клубе не представили документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами, и последующую передачу денег гендиректору. В результате в рамках проверки не удалось установить фактическую сумму сборов с родителей.

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Директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин нарушил установленный порядок премирования, выплатив себе почти полмиллиона рублей. Информацию о выявленном Счетной палатой Псковской области нарушении директором футбольного клуба подтвердила врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова.

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Кроме того, Счетная палата Псковской области в рамках проведенной проверки законного и эффективного использования бюджетных средств выявила нарушения в работе комитета по спорту Псковской области. Комитетом по спорту, как главным распорядителем средств межбюджетных субсидий, при рассмотрении заявок муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета не обеспечены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ. Также не соблюдены установленные требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам в нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса РФ.

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По сведениям Псковской Ленты Новостей, документ с данной информацией был направлен Счетной палатой Псковской области губернатору Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову.