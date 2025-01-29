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Спорт

Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков»

29.01.2025 16:07|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки в отношении директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Ранее Счетная палата региона выявила в деятельности футбольного клуба финансовые нарушения, в том числе выплату генеральным директором Владимиром Бабининым премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.  

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

«Дело по части 3 статьи 160 УК РФ возбудили следователи следственного отдела УМВД России по городу Пскову», - рассказали в полиции. 

Отметим, что предусмотренные данной статьей УК РФ преступления наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

Как сообщалось ранее, Счетная палата Псковской области также установила в деятельности футбольного клуба нарушение требований федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части соблюдения положений учредительных документов. Были выявлены несоответствия Трудовому кодексу РФ при формировании системы оплаты труда и выплате премий сотрудникам. Кроме того, проверка показала, что футбольный клуб «Псков» не соблюдал указания Центрального банка России №3210-У относительно порядка ведения кассовых операций, а также инструкции по ведению бухгалтерской отчётности, утверждённой Министерством финансов России. Согласно выводам Счетной палаты, учет движения денежных средств, в том числе взносов от родителей, в футбольном клубе «Псков» не определен, а операции с наличными деньгами приходными документами не оформляются и через кассу организации не проводятся, что противоречит требованиям Центробанка и инструкции Минфина. В клубе не представили документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами, а также последующую передачу денег генеральному директору клуба. В результате в рамках проверки Счетной палаты Псковской области не удалось установить фактическую сумму сборов с родителей. 

По итогам проверки Счётная палата направила представления руководителю комитета по спорту Псковской области и генеральному директору АНО «Футбольный клуб "Псков"» с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Результаты контрольного мероприятия также были переданы губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в ноябре 2024 года информацию о выявленном Счетной палатой Псковской области нарушении директором футбольного клуба подтвердила врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова. В эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) она прокомментировала ситуацию с премированием директора на общую сумму порядка 450 тысяч рублей. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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