Происшествия

Мошенники украли у жителей Псковской области около двух миллионов рублей

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями ряда жителей региона на сумму около двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Пскова, Острова, Красногородска и Великолукского района звонили неустановленные лица, они представлялись сотрудниками банков и разных служб. Мошенники предлагали собеседникам дополнительный заработок в Сети, а также просили перевести денежные средства на «безопасный счет».

После общения с аферистами доверчивые люди лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела.