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В Мытищах задержали псковича, подозреваемого в нападении на женщин-волонтеров

Полиция в подмосковных Мытищах задержала пьяного псковича, ударившего двух женщин-волонтеров, когда они грузили гуманитарную помощь для нужд специальной военной операции, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал «Оперативные сводки»

«Мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Мытищинское" по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в совершении хулиганских действий», - написала Волк.

Предварительно установлено, что у одного из домов на улице 2-я Институтская городского округа Мытищи 40-летняя местная жительница и её 16-летняя племянница занимались погрузкой гуманитарного груза для нужд специальной военной операции. В этот момент к ним подошёл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник начал выражаться нецензурной бранью и несколько раз ударил волонтеров. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью.

«Сотрудниками полиции правонарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел. Им оказался уроженец Псковской области 1998 года рождения», - уточнила Волк.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.