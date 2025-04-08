Происшествия

Самую распространенную в Пскове схему мошенничества назвали в УМВД

Распространенные в Пскове схемы мошенничества озвучила начальник отделения по расследованию преступлений в сфере ИТТ УМВД России по городу Алла Яковлева во время брифинга в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Самая распространенная схема начинается с банальной истории. Например, с замены электросчетчика. Назовите код. Гражданин называет. Когда он слышит, что на Госуслугах изменения, он бросает трубку. Затем ему приходит СМС с номером. Он дозванивается. На том конце провода злоумышленники, утверждающие, что замечена активность, оформлено несколько кредитов на финансирование террористических структур. Чтобы себя обезопасить, они предлагают перевести все деньги на "безопасный счет". Здесь включается еще один человек, который представляется "серьезными службами". Граждане начинают переживать, собирают сбережения и переводят туда, куда говорят им мошенники. Затем включается еще один человек, который говорит, что от лица гражданина продают квартиру или машину. Человек еще больше боится и договаривается о продаже, сделке, она законная. И средства затем переводит на "безопасный счет"», – рассказала Алла Яковлева.

Она призвала жителей Пскова интересоваться жизнью родителей, бабушек и дедушек, чтобы избежать возможных рисков.