Происшествия

Псковичка обвиняется в попытке повторно получить выплаченный налоговый вычет

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении псковички, совершившей покушение на мошенничество при получении социального налогового вычета по расходам на медицинские услуги, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В январе 2024 года жительница Пскова посредством сервиса «личный кабинет налогоплательщика» подала декларацию 3 НДФЛ за 2023 год с внесенными ложными сведениями об осуществлении оплаты за стоматологические услуги на сумму 195 000 рублей. На самом деле стоматологические услуги в 2023 году в указанной клинике ей не оказывались, а были оказаны ранее, в 2019 году. И за них она уже получила налоговый вычет в 2020 году.

В ходе дознания установили, что с помощью компьютерной программы псковичка внесла изменения в ранее представленные справки и чеки и представила их в налоговую службу.

Таким образом, она пыталась получить из федерального бюджета денежные средства в сумме 24 000 рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.