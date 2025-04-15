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За изнасилование и убийство 11-летней девочки порхович отправлен в тюрьму на 24 года

Псковский областной суд постановил приговор в отношении 25-летнего жителя Порховского района, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 (изнасилование малолетней), пунктами «в, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием).

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

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Напомним, 1 января 2024 года 11-летняя девочка вышла на прогулку и пропала. По факту ее безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски девочки вели правоохранительные органы, водолазы и волонтеры. Спустя почти два месяца удалось отыскать труп пропавшей.