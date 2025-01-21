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Порхович предстанет перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки

В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Порховского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 (изнасилование малолетней), подпунктами «в,к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием).

По версии следствия, 1 января 2024 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый встретил на территории деревни Полоное Порховского района ранее знакомую ему 11-летнюю девочку и проследовал с ней к заброшенному зданию, где изнасиловал ее, после чего, понимая, что потерпевшая знает его лично и может сообщить об этом, задушил малолетнюю. С целью сокрытия следов преступления мужчина спрятал тело ребенка под снегом в окрестностях деревни, а одежду девочки бросил в реку.

В ходе расследования уголовного дела суд по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 1 января 2024 года 11-летняя девочка вышла на прогулку и пропала. По факту ее безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски девочки вели правоохранительные органы, водолазы и волонтеры. Спустя почти два месяца удалось отыскать труп пропавшей.

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Фигурант установлен благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления, сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России и ТКУ Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России, экспертов Северо-Западного филиала ФГКУ «Судебно-экспертный центр» Следственного комитета России, при оперативном сопровождении сотрудников ГУУР МВД России и УМВД России по Псковской области.