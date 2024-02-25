Происшествия

Пропавшую в порховской деревне Полоное девочку нашли погибшей

Пропавшую в деревне Полное Порховского района 11-летнюю Маргариту Антипову нашли погибшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Обновленная ориентировка «ЛизаАлерт»

«Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким. В соответствии с УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Просьба обращаться за комментариями в Следственный комитет», - отметили в поисковом отряде.

Напомним, 1 января девочка вышла на прогулку и пропала. По факту ее безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски девочки вели правоохранительные органы, водолазы и волонтеры.

Следователи отрабатывали все возможные версии исчезновения малолетней, в том числе криминального характера.